نقيب أطباء المنيا: سنقدم بلاغا في كل المتسببين في حادث الكريمات

قال الدكتور ناصر زغلول، نقيب الأطباء بالمنيا، إن حادث الطبيبات مأساوي والمتوفين والمصابين "أولادنا وبناتنا، ولكن هذا هو قدر، ونسعى لكي لا يتكرر في المستقبل"، مطالبًا بالتواصل مع أعضاء النواب للتقدم بطلب إحاطة لوزيرة الصحة، وأن بعضهم اتصل به بالفعل أمس.



وتابع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صوت الناس" على فضائية المحور"، أنه لهم شهيدتين بجانب المصابين وهم كلهم في معهد ناصر الآن، مشيرًا إلى أن هناك حالة حرجة للدكتورة نورا ونتمنى الشفاء العاجل لهم.



وأضاف "زغلول"، أنهم يسعون لكي يقيموا الدورات في المنيا للقضاء على المركزية، وأن المحافظات يجب أن يكون فيها مراكز لتدريب الأطباء، مشيرًا إلى أنه ينبغي أن ينتقل المدربون إلى المحافظات تسهيلًا على شباب الأطباء، لتجنب معاناة السفر وحوادث الطرق وللتوفير لوزارة الصحة ماديًا وذلك سيعود بالفائدة على الأطباء والوزارة.



وتابع نقيب الأطباء بالمنيا: "نأمل أن الحادث لا يتكرر في المستقبل"، لافتًا إلى أن المسؤولين في وزارة الصحة كانوا معهم في معهد ناصر مع المصابين وقدموا كل الدعم بشأن علاجهم، وأنه يجب أن تكون هناك مدة كافية لاستدعاء أي طبيب في القاهرة أو مكان آخر بجانب وجود وسيلة سفر مناسبةن مؤكدًا أن نقابته أصدرت بيانًا يحض الوزارة على عمل تعاقدات مع السكة الحديد خاصة بالأطباء.



وأردف، أنهم اتفقوا على تقديم بلاغ للنائب العام ضد كل المتسببين والمشتركين في الكارثة، مضيفًا أنهم يطالبون الدولة بمعاملة الطبيبتين رانيا محمد وسماح نبيل على أنهما شهيدتان وأن يلقيا كل الدعم المادي والمعنوي والأدبي، وأن المعاونة والدعم المادي من النقابة واتحاد المهن سوف يصل إليهما، مطالبًا الوزارة بأن تكون أكثر تواصلًا مع النقابة فيما يخص الأطباء.