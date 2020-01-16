وكيل «تعليم بورسعيد» يتفقد سير امتحان الشهادة الإعدادية







تفقد الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، انتظام سير لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الأول من العام الدراسي 2019- 2020، حيث يؤدى 11408 طلاب الامتحانات من خلال 56 لجنة.

وتفقد لجنة مدرسة بورسعيد الرسمية للغات والتي يؤدي فيها 437 طالبا امتحان اللغة العربية موزعين على 20 لجنة فرعية، كما تفقد لجنة المدرسة الإسلامية الإعدادية بنات، والتي يؤدي فيها 206 طلاب الامتحان موزعين على 10 لجان فرعية.

واطمأن وكيل الوزارة من الطلاب عن على سير الامتحان وعدم جود أي معوقات أو شكاوى، بقوهم: إن الامتحان سهل وجاء في مستوى الطالب المتوسط".

وناشد رؤساء اللجان تطبيق التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنع محاولات الغش مع التشديد على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة الخاصة بالطلاب داخل اللجان متمنيا للجميع التوفيق.