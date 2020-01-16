• بدء الإجراءات الدستورية لتشكيل المحكمة.. ومسؤول أمريكي: القضية لن تستغرق أكثر من أسبوعين.. وكتاب جديد: ترامب جاهل في التاريخ والجغرافيا





تنطلق المحاكمة الرامية لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، الثلاثاء المقبل، وذلك على خلفية قضية أوكرانيا، حيث يواجه تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إن محاكمة ترامب أمام المجلس ستبدأ فعلياً الثلاثاء المقبل، مضيفا: "نقسم بإحقاق الحقّ لمؤسساتنا وولاياتنا ووطننا"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتابع ماكونيل، في تصريحات صحفية عقب تسلم مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون القرار الاتهامي من مجلس النواب، أنه يتعين الآن على مجلس الشيوخ أن يبلغ البيت الأبيض بأمر المحاكمة وأن يطلب من الرئيس "الرد على مواد اللائحة الاتهامية وأن يرسل محاميه".

واعتبر ماكونيل، المدافع الشرس عن ترامب، أن "هذا وقت عصيب بالنسبة لبلادنا، ولكن هذا هو السبب الذي دفع بالآباء المؤسّسين لإنشاء مجلس الشيوخ".

ووقّعت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، خلال حفل رسمي، على نص الاتهام مستخدمة مجموعة من الأقلام، كما أعلنت تعيين 7 نواب، هم: آدم شيف رئيس لجنة المخابرات، وجيري نادلر رئيس اللجنة القضائية، والنائبان حكيم جيفريز وجاسون كرو، و3 نائبات وهن فال ديمنجز، وزوي وفجرين، وسيلفيا جارسيا؛ لكي يقوموا بدور المدعين في المحاكمة، وفقا لمجلة "تايم" الأمريكية.

وستجري هذه المحاكمة التاريخية بإشراف رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس الذي سيؤدّي اليمين الدستورية خلال ساعات رئيساً لهيئة المحكمة في مجلس الشيوخ قبل أن يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ المئة اليمين الدستورية أمامه كهيئة حلفين.

من جهته، قال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيس ترامب، لم يقم بشيء خاطئ ويتطلع لإجراءات عادلة في مجلس الشيوخ حيث يتوقع أن تتم تبرئته بالكامل.

من جانبها، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم، نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية (لم تسمهم)، أن محاميي البيت الأبيض يسعون إلى تنظيم محاكمة للرئيس هي الأسرع في التاريخ الأمريكي، بهدف تبرئة ترامب، لتكون بلا شهود وبعد بضعة أيام فقط من اتمام الإجراءات.

وتابعت الصحيفة أن البيت الأبيض، الذي كان يدعم في السابق إجراء محاكمة موسعة في مجلس الشيوخ، وافق على فكرة أنه ينبغي على أعضاء المجلس العمل بسرعة على تبرئة ترامب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، اشترط عدم الكشف عن هويته، ترجيحه ألا تستغرق محاكمة ترامب أكثر من أسبوعين.

يشار إلى أن محاكمة الرئيس أندرو جونسون عام 1868 استغرقت 11 أسبوعًا، بينما امتدت محاكمة الرئيس بيل كلينتون عام 1999 لأكثر من شهر، وكلا الحالتين انتهت دون إدانة وعزل الرئيس.

من جهته، قال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيس ترامب لم يقم بشيء خاطئ ويتطلع لإجراءات عادلة في مجلس الشيوخ، حيث يتوقع أن تتم تبرئته بالكامل.

والاتهام الأول الموجه إلى ترامب هو السعي بصورة غير مشروعة للحصول على مساعدة من أوكرانيا لحملة إعادة انتخابه وإساءة استخدام السلطة لمنع أوكرانيا من الحصول على مساعدات أمريكية بهدف الضغط عليها لفتح تحقيق مع نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، الذي يتصدّر حالياً سباق الترشيح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

اما الاتّهام الثاني فهو محاولة عرقلة العدالة بعدم تقديم شهود ووثائق تخص التحقيق في تحد لمذكرات استدعاء صادرة من الكونجرس.

ويضم مجلس الشيوخ حاليا 53 عضوا من الجمهوريين و45 عضوا من الديمقراطيين، بالإضافة إلى اثنين من المستقلين يصوتون في العادة مع الديمقراطيين. وتتطلب إدانة الرئيس وعزله 67 صوتا، ولذا فإن عزل ترامب يحتاج موافقة 20 على الأقل من الأعضاء الجمهوريين وكل الديمقراطيين والمستقلين، وهو أمر مستبعد.

إلى ذلك، كشف كتاب أمريكي جديد أن عدم إلمام ترامب بالمعلومات التاريخية والجغرافية يصل إلى حد جهله بأن هناك حدودا مشتركة بين الهند والصين.

وعرض الصحفيان في "واشنطن بوست"، فيليب راكر وكارول ليونيج، في الكتاب المعنون "عبقري متوازن للغاية"، فصولاً من تصرفات الرئيس تعكس جهله بوقائع جغرافية وتاريخية أساسية.

ونقل الكاتبان الحائزان على جائزة "بوليتزر" الصحفية المرموقة، أن ترامب قال لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي خلال اجتماع بينهما لبحث التهديد الذي تشكله الصين على الهند "الأمر ليس كما ولو أن الصين على حدودك"، علما بأن للهند حدوداً مشتركة مع الصين، وقد خاض البلدان حرباً عام 1962 بسبب نزاع حدودي بينهما حول منطقة في الهيمالايا.

وفي أعقاب تعليق ترامب هذا وتقليله على ما يبدو من شأن التهديد الذي تشكله الصين على الهند "جحظت عينا مودي من وقع المفاجأة"، وفقا للكتاب الذي نشرت "واشنطن بوست" مقتطفات منه أمس الأول.

ويتابع الكاتبان رواية الواقعة بالقول، إن تعابير مودي تحولت بعدها بشكل تدريجي من "الصدمة والقلق إلى الاستسلام".

وبعد هذا الاجتماع أبلغ مساعد لترامب مؤلّفي الكتاب أن "الهنود تراجعوا خطوة إلى الوراء" في علاقتهم الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

وتحدّث الكتاب أيضاً عن جولة قام بها ترامب تكريماً لذكرى السفينة الحربية "يو إس إس أريزونا" التي أغرقتها الطائرات اليابانية في هجومها المفاجئ في 7 ديسمبر 1941 على بيرل هاربر.

وسأل ترامب كبير موظفي البيت الأبيض حينذاك الجنرال جون كيلي: "يا جون، لم كل هذا؟ ما الهدف من هذه الرحلة؟". وتابع الكتاب أن "ترامب سمع بعبارة بيرل هاربر، وبدا أنه فهم أنه سيزور موقع معركة عسكرية، لكن لم يظهر أنه يعرف أكثر من ذلك".

ونقل الكتاب عن مستشار كبير سابق في البيت الأبيض أنّ ترامب كان "في أحيان غير مطلع إلى حد خطر".

وأورد الكتاب أن ترامب ضغط في 2017 على وزير الخارجية في حينه ريكس تيلرسون للمساعدة في التخلّص من قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة الذي يمنع الشركات الأمريكية من دفع رشى للمسؤولين الأجانب لإبرام صفقات تجارية.

ونقل الكتاب عن ترامب قوله "إنّه أمر غير منصف لدرجة أنه لا يسمح للشركات الأمريكية بدفع رشى للحصول على أعمال في الخارج"، متابعاً: "سنقوم بتغيير ذلك".