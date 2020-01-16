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مدرب دورتموند يعلن موعد الظهور الأول لهالاند

 (د ب أ)
نشر فى : الخميس 16 يناير 2020 - 4:16 م | آخر تحديث : الخميس 16 يناير 2020 - 4:16 م

قال لوسين فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الخميس، إن هناك إمكانية لمشاركة إرلينج هالاند، المنضم حديثا، للمرة الأولى عندما يستأنف الفريق مبارياته في الدوري (بوندسليجا) أمام أوجسبورج بعد غد السبت.

وقال فافر عن احتمالية مشاركة اللاعب في المباراة :"من الممكن".

ووقع هالاند على عقود انضمامه لدورتموند بنهاية العام الماضي قادما من سالزبورج النمساوي، ولكنه لم يتدرب مع الفريق بسبب مشكلة في الركبة.

ومع ذلك، تمكن اللاعب النرويجي من خوض التدريبات بشكل طبيعي هذا الاسبوع، ونفس الحال ينطبق على ماركو رويس، قائد الفريق، والمهاجم ثورجان هازارد اللذين كانا قج أصيبا في وقت سابق.

وسيضم فافر جيوفاني رينا /17 عاما/ نجل اللاعب الأمريكي الدولي السابق كلاوديو رينا، في قائمة الفريق الأول استعدادا للمباراة.


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