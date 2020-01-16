وزير الخارجية البريطاني يؤكد للسراج ضرورة وقف التدخل الأجنبي السلبي في ليبيا

أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، فايز السراج، على ضرورة وقف التدخل الأجنبي السلبي في ليبيا، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.