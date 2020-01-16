 وزير الخارجية البريطاني يؤكد للسراج ضرورة وقف التدخل الأجنبي السلبي في ليبيا - بوابة الشروق
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وزير الخارجية البريطاني يؤكد للسراج ضرورة وقف التدخل الأجنبي السلبي في ليبيا

هديل هلال
نشر فى : الخميس 16 يناير 2020 - 10:38 م | آخر تحديث : الخميس 16 يناير 2020 - 10:38 م

أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، فايز السراج، على ضرورة وقف التدخل الأجنبي السلبي في ليبيا، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

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