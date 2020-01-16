إعلان حالة الطوارئ بأسيوط عقب وفاة سيدة بأنفلونزا الموسمية

أعلنت مديرية الصحة والسكان بأسيوط، شن حملات وقائية بجميع قرى المحافظة على خلفية وفاة سيدة من مركز البلينا بسوهاج داخل مستشفى الصدر بمرض أنفلونزا الموسمية، وذلك حتى نهاية شهر يناير الجاري.

وقال محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، في تصريح خاص، إن ربة منزل في العقد السادس من العمر لفظت أنفاسها الأخيرة بمستشفى الصدر بأسيوط، إثر إصابتها بمرض الإنفلونزا الموسمية "H1N1" مساء أمس، مما تسبب في إعلان الطوارئ الصحية ومنع إجازات الأطباء.

وأضاف أنه عقب تلقي مديرية الصحة بأسيوط، إخطارًا من مستشفى الأمراض الصدرية بوفاة السيدة (اعتدال.ر - 58 سنة) إثر إصابتها بمرض الأنفلونزا الموسمية، بعد دخولها العناية المركزة بـ6 ساعات، تم إخطار جميع الأجهزة ومن بينها محافظة سوهاج لتفعيل وسائل الوقاية.

وأوضح أن الحالة دخلت العناية المركزة بمستشفى الإيمان العام بتاريخ 4 يناير الجارى، تعان من ارتفاع حرارة الجسم بشكل مفاجئ وسعال وبالفحص تبين إصابتها بالأنفلونزا الموسمية "H1N1"، وعلى الفور تم احتجازها بالعناية المركزة بالمستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أنها السيدة محوله من سوهاج، في حالة سيئة، وغير موضح بالتشخيص سبب مرضها، وعند وصولها لأسيوط تم عمل الفحوصات والأشعة اللازمة ووضعها على التنفس الصناعي، وبسبب تدهور حالتها الصحية بمستشفى الإيمان، تم نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى الأمراض الصدرية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن السيدة من البلينا التابعة لمحافظة سوهاج، وأنه عقب وفاتها، تم إخطار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لإخطار محافظة سوهاج، بإجرءات وقائية بمحل إقامة السيدة المتوفية.