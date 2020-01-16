عبر السنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي الجديد عن سعادته بالانضمام إلى النادي، مؤكدًا على تمنياته بتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، والانضمام للمنتخب السنغالي.

وقال بادجي في تصريحات خلال الحساب الرسمي للأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» : «سعيد بالانضمام لهذا النادي العريق والرائع، وأتمني أن أفوز ببطولة إفريقيا، وأساهم في إسعاد الجماهير، أعود مرة أخرى إلى قارتي، أعلم حجم وقيمة الأهلي داخل إفريقيا، وأثق في أنني سأتطور وأكتسب الكثير داخل هذا النادي العريق».

وأضاف مهاجم الأهلي الجديد: «أعلم حجم الضغوطات داخل فريق كبير مثل الأهلي، ولكني أتحلى بالإيجابية دائما، وبذل أقصى ما أملك من الجهد والعرق، وأحاول بأقصى ما لدي من أجل النجاح».

وتابع: «لدي بعض المعلومات عن الأهلي وأهميته الكبيرة داخل إفريقيا، فهو الأكثر حصولا على دوري أبطال إفريقيا».

وأتم: «كلي ثقة أنها خطوة مهمة للغاية في مسيرتي الاحترافية، وأعتقد أن مستوى لاعبي الأهلي سيساعدني على النجاح والتطور، وربما يكون انتقالي للأهلي، هو خطوة تؤهلني للعب لمنتخب السنغال».

وكان الأهلي قد أعلن اليوم، الخميس، عن إتمام التعاقد مع المهاجم السنغالي بعقد لمدة 4 سنوات ونصف تبدا من الموسم الجاري.