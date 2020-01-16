القضاء الفرنسي يحقق مع السياسية البارزة سيجولين رويال بسبب استخدام الأموال العامة

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أجرت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقا مع المرشحة الرئاسية السابقة سيجولين رويال بسبب استخدام الأموال العامة.

وقال المدعى العام في باريس، أمس الأربعاء، إن السلطات تقوم بإجراء تحقيق مبدئي مع وزيرة البيئة السابقة منذ نوفمبر الماضي.

ولا تزال رويال شخصية معروفة في فرنسا، وتظهر بشكل متكرر في وسائل الإعلام.

وتشغل رويال (66 عاما) حاليا منصب سفير فرنسا الخاص إلى المناطق القطبية.

ورفضت رويال الاتهامات الموجهة إليها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وخاضت رويال الانتخابات الرئاسية عام 2007 كمرشحة اشتراكية ضد المرشح المحافظ نيكولا ساركوزي، الذي فاز في الانتخابات آنذاك.