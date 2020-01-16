منظمة ألمانية: زيادة كبيرة في اضطهاد المسيحيين بالعالم

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(د ب أ)

سجلت منظمة المعونة المسيحية الألمانية "أوبن دورز" زيادة على المستوى العالمي في اضطهاد المسيحيين.

وحسب مؤشر الاضطهاد العالمي الذي نشرته المنظمة، تعرضت نحو 9500 كنيسة ومؤسسة كنسية للهجوم أو التدمير أو الإغلاق خلال العام الماضي.

ويزيد هذا بمقدار خمس مرات على العام السابق، بحسب التقرير الذي نشر الأربعاء.

وقال متحدث باسم المنظمة إنه فوق كل هذا هناك هجوم "من جانب السلطات على الحياة الكنسية في الصين".

وحسب تقرير المنظمة، تم إحصاء نحو 5500هجوم على منشآت كنسية خلال الفترة من أول تشرين ثان/نوفمبر 2018 حتى 31 تشرين أول/أكتوبر 2019.

وأضاف التقرير أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في "تنامي الأيديولوجية الإسلامية" في أفريقيا.

وتشير المنظمة إلى أن مصطلح الاضطهاد يتضمن أشكالا مختلفة من التمييز.

وشمل المسح الذي أجرته المنظمة حوالي 150 دولة مقسمة لست فئات.

وتعرض التقرير السنوي للمنظمة، التي تعد ذات طابع ديني للغاية، لانتقادات من قبل بسبب منهجيته.