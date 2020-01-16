مادلين طبر تحكي عن قراءتها للقرآن رغم كونها مسيحية

قالت الفنانة مادلين طبر، إنها كانت متمردة منذ الصغر، وأن والدها كان جنرالا و"فتوة" وكان بحوزته قنابل في المنزل بجانب المسدسات وغيرها، مؤكدة أنه علمها "حب السلاح" باعتباره كرامة وشرف، وفقًا لقولها.

وذكرت طبر، أن جدتها كانت تطلب منها قراءة الشعر لشحرور الوادي، مضيفة أنها كانت الأولى على المدرسة الثانوية وتفوقت على 120 بنتًا، وكانت "أسطورة المدرسة" وكانوا يستعينون بها دائمًا منذ ذلك الوقت، مؤكدة أنه في مدرسة فخر الدين الثانوية اختارها الشيخ محمد القباني لتقرأ بداية سورة يس للطلاب، وذلك بالرغم من كونها مسيحية،

وأضافت، خلال استضافتها ببرنامج "كلام الغيطي" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أنها كانت تصر منذ الصغر على التفوق وأن تكون الأولى، مشيرة إلى أنها كانت متمكنة من اللغة العربية بشكل كبير، وكانت تذهب للكنيسة لتقول الرسالة.

وتابعت أن الشعب اللبناني لم يكن أبدًا طائفيًا، موضحة أن مدرسة فخر الدين موجودة في البسطة وهي سنة بالكامل وكانت تحضر دروس الدين الإسلامي واكتشفها مدرسها كقارئة وكان يحب نبرة صوتها.

