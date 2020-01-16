أوكرانيا: استدعاء الشباب البالغين 18 عاما للخدمة بالجيش

قرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استدعاء جميع الشباب البالغين 18 عاما للالتحاق بالجيش وفقا لمرسوم أصدره اليوم الخميس.



وجاء في المرسوم الرئاسي: يتم خلال 2020 استدعاء دفعتين من المطلوبين للجندية أولها في أبريل والثانية في سبتمبر، وكلا الدفعتين تضم الشباب الأوكراني الذي بلغ سن الثامنة عشرة والتاسعة عشرة.



وأعلن وزير الدفاع الأوكراني أندريه ساجورودنيوك لاحقا أن الشباب لا يؤدون الخدمة العسكرية إلا على أساس إرادتهم الطوعية مؤكدا بالقول: "لا يصح إجبار شخص حتى سن العشرين من عمره لأداء الخدمة العسكرية بصورة إلزامية".



كانت الخدمة العسكرية أعيد تنظيمها في أوكرانيا عام 2014، إلا أنها لا تعد إلزاما إلا للشباب بين العشرين والسابعة والعشرين من العمر.



ويتم إلزام المجندين بالخدمة العسكرية عاما ونصف عام أو عاما واحدا داخل الجيش خلال هذه المدة وفقا للمؤهل الدراسي الذي يحصل عليه الشخص.



وكان قادة الجيش اشتكوا خلال الفترة الماضية من أن البالغين عشرين عاما يتهربون من الخدمة العسكرية، بدعوى أنهم ما يزالون في التدريب أو أنهم دخلوا إلى العمل الوظيفي، ما يعني أن الالتحاق بالجيش لم يعد جزءا من خطة حياتهم.



وجرى خلال العام الماضي 2019 استدعاء أكثر من 30 ألف شخص إلى الخدمة بالجيش أو الحرس الوطني أو حماية الحدود.



وقالت السلطات الأوكرانية إن من يؤدون الخدمة العسكرية لا يتم الدفع بهم إلى منطقة الحرب في دونباس.



وتقاتل وحدات الحكومة الأوكرانية فقط بالجنود العاملين فيها ضد الانفصاليين المدعومين من روسيا.



وتفيد تقديرات الأمم المتحدة أن الصراع الدائر منذ 2014 أودى بحياة حوالي 13 ألف شخص.



كانت الأطراف المتصارعة توصلت إلى وضع خطة سلام عبر وسطاء دوليين إلا أنها لا يتم تطبيقها إلا على مراحل.