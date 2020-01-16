خالد الجندي: أعداء مصر حالتهم النفسية «مطينة» بعد افتتاح «برنيس» -فيديو

وصف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة «برنيس» العسكرية، أمس الأربعاء، بالعيد.



وقال خلال تقديمه لبرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الخميس، إن «المناورة الجوية والبحرية والبرية التي شاهدها في القاعدة أمس شيء عظيم»، مردفًا: «لا أعرف أعداء مصر بيقولوا إيه؟ حالتهم النفسية مطينة لأنهم يروا القوى الحقيقية».



وأشار إلى أن اختيار موقع القاعدة والكفاءات البشرية والأسلحة التي ظهرت، تؤكد على أهمية إظهار القوى، مستشهدًا: «الحامل للسلاح المرخص يجب أن يُظهر الطبنجة ولا يخفيها، ليس استعراضًا للقوى وإنما إظهارًا للسلاح من أجل منع الاعتداء على المواطن».



وأكد أن إظهار السلاح أثناء المناورة العسكرية «قادر 2020» حتى يكون بمثابة قوة ردع وليس قوة استعمال، مستطردًا: «إظهار القوة أمر من الأمور التي تتجنب بها استعمالها، ويقنع عدوك أن يحترم نفسه»، بحسب ما ذكر.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أمس الأربعاء، قاعدة «برنيس»، أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، كما شهد المرحلة الختامية للمناورة «قادر 2020».



