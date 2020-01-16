وزير البيئة الياباني يحصل على إجازة رعاية طفل

أعلن وزير البيئة الياباني شينزيرو كوزومى أنه سيحصل على إجازة رعاية طفل بعد ميلاد ابنه الأول المتوقع خلال الشهر الجاري، وذلك فى خطوة نادرة الحدوث من وزير في الحكومة اليابانية.

وذكرت مصادر مقربة من وزير البيئة أن شينجيرو "38 عاما" وهو نجل رئيس الوزراء الأسبق جونيتشيرو كويزومي سيأخذ عطلة لمدة اسبوعين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمر طفله من خلال خفض ساعات العمل، على أن يتحمل مساعدوه بعض مسئولياته.

وقال كويزومي، خلال اجتماع عقد في وزارة البيئة، "كما قلت منذ فترة طويلة، سوف أعطي الأولوية لأداء مهامي الرسمية وتبنى جميع الإجراءات الخاصة بإدارة أي أزمة".

وأكد الوزير اليابانى أنه مع ذلك سيحضر الجلسات العادية لمجلس النواب وسيتعامل مع جميع الأحداث الحرجة، معربا عن أمله في أن يخلق بيئة يتمكن من خلالها كل الآباء في الوزارة التي يتولى مسئوليتها من الحصول على إجازة لرعاية الطفل بدون أي تردد.