وزير إسرائيلي ينتقد قادة أحزاب يمينية بعد استبعاد حزب من تحالف انتخابي

انتقد وزير من حزب "ليكود" بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قادة أحزاب يمينية بعد استبعاد حزب "القوة اليهودية" من تحالف انتخابي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن وزير السياحة ياريف ليفين القول: "القيادة التي تريد أن تفوز بالانتخابات لا تتصرف على هذا النحو".

وفي الوقت نفسه، دعا الوزير زعيم "القوة اليهودية" ايتامار بن غفير، إلى عدم المشاركة في الانتخابات القادمة، كونه لن يتمكن منفردا من تجاوز نسبة الحسم التي تقدر بـ3.25% من الأصوات.

وكان بن غفير أكد عزمه خوض الحزب للانتخابات منفردا، بعد أن الغى رئيس حزب "البيت اليهودي" الحاخام رافي بيرتس، اتفاق الوحدة معه وانضم في اللحظة الأخيرة الليلة الماضية إلى قائمة موحدة، يترأسها وزير الدفاع نفتالي بينيت، مع "الاتحاد الوطني" و"اليمين الجديد".

تجدر الإشارة إلى أن البعض في إسرائيل يعتبرون "القوة اليهودية" حزبا متطرفا.

وانتهت الليلة الماضية مهلة تسجيل القوائم للانتخابات المقرر في إسرائيل في مارس.

وقدمت 30 قائمة أسماء مرشحيها للجنة الانتخابات المركزية.