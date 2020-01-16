المرصد السوري: مقتل 22 عنصرا من الفصائل الإرهابية بمحافظة إدلب

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 22 عنصرًا من الفصائل الإرهابية المسلحة؛ إثر قصف جوي واشتباكات مع قوات الجيش السوري شرقي بلدة سراقب بمحافظة إدلب.

وأوضح المرصد - وفقًا لقناة (سكاي نيوز) عربية اليوم الخميس - أن قوات الجيش تقدمت شرقي بلدة سراقب على حساب الفصائل الإرهابية، لافتًا إلى أن الاشتباكات ما زالت متواصلة بوتيرة عنيفة على محاور القطاع الشرقي من ريف إدلب بغطاء جوي وبري مكثف من الجيش السوري.

وأضاف أن الجيش السوري يسعى بهجومه المتواصل للسيطرة على مزيد من المناطق بعد استئنافه للعمليات العسكرية.

وكانت القيادة العامة للجيش السوري قد أعلنت الثلاثاء الماضي استمرار عملياتها العسكرية في ريف إدلب الجنوبي لاستعادة السيطرة على جميع المناطق.