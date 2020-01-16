محافظ القليوبية يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس بنها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفقد محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، يرافقه وكيل وزارة التربية والتعليم طه عجلان، اليوم الخميس، سير الامتحانات بالشهادة الاعدادية بمدارس سعد زغلول ببنها وناصر الإعدادية وجمال الدين الأفغاني، حيث اطمأن على حسن سير الامتحانات.

وشدد المحافظ - خلال جولته - باللجان على توفير الجو الملائم والهادىء للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وتحقيق الانضباط؛ لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي.

من جانبه ، قال وكيل وزارة التربية والتعليم، إن 95 ألفا و538 طالبا يؤدون الامتحانات في 407 لجان في 12 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة وسط إجراءات مشددة وتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم لأدائها.

وفي سياق متصل، تفقد نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الدكتور حسين المغربي، أعمال امتحانات نصف العام الدراسي بكليات الآداب والتربية، واطمأن خلال الجولة على اللجان وحسن سير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وبتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات.

ووجه نائب رئيس الجامعة، بتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب وكذلك تواجد قيادات الكليات والأساتذة فى قاعات الامتحانات لتحقيق الانضباط المنشود بين الطلاب والرد على استفساراتهم.