مصمم الأزياء الألماني فولفجانج يوب: روح الدعابة قلت كثيرا في صناعة الأزياء

قال مصمم الازياء الالماني الشهير، فولفجانج يوب، إن روح الدعابة قد قلت كثيرا في عالم صناعة الأزياء مؤخرا.

وقال يوب (75 عاما) في حديث لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، إن "الامر كله غير مضحك بالمرة"، معربا عن أسفه بسبب غياب الفكاهة التي جذبته إلى صناعة الازياء في سبعينيات القرن الماضي.

وأوضح: "أنا أعود إلى زمن كانت فيه الموضة لا تزال تتسم بالمرح".

وقدم يوب خلال أسبوع الموضة في برلين، والذي انتهى أمس الاربعاء، عرضا يحمل اسم "لوكس باي فولفجانج يوب". وقال إن تصميمات العرض قائمة على "مساعدة فردية كبيرة".

ويشار إلى أن يوب، وهو أيضا رسام وفنان تصويري ومؤلف، كان قد أصيب بكسر في كاحله مؤخرا. ومع ذلك، فهو يقول إنه لديه "قدرة شبابية جدا على التعافي"، مؤكدا: "وإلا لما كنت هنا الآن".