 البرلمان الألماني يقر إصلاحا معتدلا لقواعد التبرع بالأعضاء في البلاد - بوابة الشروق
الخميس 16 يناير 2020 2:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
النتـائـج تصويت

البرلمان الألماني يقر إصلاحا معتدلا لقواعد التبرع بالأعضاء في البلاد

البرلمان الألماني
البرلمان الألماني
برلين - د ب أ
نشر فى : الخميس 16 يناير 2020 - 2:20 م | آخر تحديث : الخميس 16 يناير 2020 - 2:20 م

أقر البرلمان الألماني "بوندستاج"، اليوم الخميس، إصلاحا معتدلا لقواعد التبرع بالأعضاء في ألمانيا.

وبموجب القرار، من المقرر أن يتم مخاطبة المواطنين بشأن موضوع التبرع بالأعضاء كل 10 أعوام على الأقل عند استخراج البطاقة الشخصية.

وصوّت 432 نائبا برلمانيا لصالح مسودة قانون ينص على ذلك، كان قد قدمته مجموعة برلمانية تحت قيادة رئيسة حزب الخضر أنالنا باربوك.

وفي المقابل صوّت 200 نائب برلماني ضد المسودة، وأحجم 37 نائبا عن التصويت.

وبذلك يظل التبرع بالأعضاء في ألمانيا غير مصرح به، إلا في حالة توافر موافقة صريحة من كل مواطن.

يذكر أنه كان هناك مسودة قانون أخرى بشأن التبرع بالأعضاء قدمتها مجموعة برلمانية يقودها وزير الصحة الألماني ينس شبان تسمح باعتبار كل شخص متبرع مستقبلا، إلا إذا عارض ذلك بنفسه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك