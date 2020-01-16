زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي: محاكمة ترامب فعليا في 22 يناير الجاري

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أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل، بأن السيناتور ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي أكد محاكمة الرئيس دونالد ترامب ستنطلق فعليًا الثلاثاء 22 يناير الجاري.