 زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي: محاكمة ترامب فعليا في 22 يناير الجاري - بوابة الشروق
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زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي: محاكمة ترامب فعليا في 22 يناير الجاري

ترامب في مجلس النواب الأمريكي
ترامب في مجلس النواب الأمريكي
عبد الله الميهي
نشر فى : الخميس 16 يناير 2020 - 1:17 ص | آخر تحديث : الخميس 16 يناير 2020 - 1:17 ص

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل، بأن السيناتور ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي أكد محاكمة الرئيس دونالد ترامب ستنطلق فعليًا الثلاثاء 22 يناير الجاري.


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