سجن رئيس وحدة الدعم والتدريب بالقوات البرية التركية مدى الحياة

قضت محكمة القضاء الجنائي في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس بالسجن مدى الحياة للقائد السابق للدعم والتدريب في القوات البرية التركية الجنرال ميتين ايديل بتهمة محاولته تقويض النظام الدستوري خلال المحاولة الانقلابية في الخامس عشر من يوليو عام 2016.

وأشار موقع"تركيا الآن" على الانترنت إلى أن محكمة العدل المحلية في العاصمة أنقرة، قررت في وقت سابق الإفراج عن الجنرال إيديل، ولكن محكمة القضاء الجنائي أصدرت أمرًا باعتقاله، وذلك بعدما قدم طلبًا للجوء في إحدى الدول العربية.

وقالت المحكمة إن طلب اللجوء رفع من شبهات الهروب من البلاد، لاسيما بعد محاولته الانقلاب فأصدرت حكمًا بسجنه مدى الحياة.

واعتقلت الأجهزة الأمنية التركية مساء أمس الأربعاء الجنرال التركي في العاصمة أنقرة، وتم اقتياده من قبل فرق مكافحة الإرهاب إلى مستشفى غازي مصطفى كمال الحكومي لإخضاعه للفحص الطبي.

وكانت السلطات التركية ألقت القبض على الجنرال التركي السابق لأول مرة بعد فشل عملية الانقلاب.