«البحوث الإسلامية» يعقد اختبارات لاختيار وعاظ ليالي رمضان

عقد مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الخميس، الاختبار التحريري للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي، وذلك في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، كمرحلة أولى لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عياد، إن هذه الاختبارات تعقد تمهيدًا لاختيار أفضل الكفاءات الدعوية التي ستمثل الأزهر خلال شهر رمضان المبارك في العديد من دول العالم، حيث يعد الاختبار التحريري هو المرحلة الأولى للاختيار، وسيعقبه الاختبار الشفوي والمقابلة الشخصية.

وأضاف عياد - في بيان صحفي - أن الاختبارات تتم بنظام الامتحانات في الجامعة، وذلك لضمان الشفافية الكاملة في اختيار أفضل المتقدمين لتمثيل مصر والأزهر الشريف في مختلف دول العالم خلال شهر رمضان المبارك.

وكانت الأمانة العامة المُساعدة للبعوث بمجمع البحوث الإسلامية، فتحت باب قبول طلبات التقدُّم لمسابقة الإيفاد لوعاظ الأزهر؛ لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، للعام 1441 هجرية في الفترة من 7 إلى 21 ديسمبر الماضي.