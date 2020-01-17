حفتر يتوقف في أثينا قبل مشاركته في مؤتمر برلين حول ليبيا

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ذكرت وسائل إعلام يونانية أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وصل بصورة مفاجئة إلى العاصمة اليونانية أثينا قبيل عقد مؤتمر برلين يوم الأحد المقبل حول الوضع في ليبيا.

وقالت وسائل إعلام يونانية مساء اليوم الخميس إن حفتر سيلتقي غدا الجمعة برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الخارجية نيكوس ديندياس.

وقال الجيش الوطني الليبي على موقع تويتر بعد وصول حفتر إلى أثينا مساء اليوم الخميس: "إنها زيارة تاريخية".

وتأتي الزيارة في الوقت الذى تشعر فيه أثينا بالغضب لأنها لم تدع لحضور مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وكان وزير الخارجية اليوناني انتقد تجاهل اليونان في تصريحات له منذ عدة أيام قائلا: "لا نفهم لماذا لا تكون اليونان جزءا من هذه العملية".

يأتي اهتمام اليونان بمؤتمر ليبيا على خلفية الاتفاقية التي وقعتها تركيا قبل عدة أسابيع مع الحكومة الليبية بقيادة فائز السراج.

ووفقا لتقديرات اليونان تعد الاتفاقية بين ليبيا وتركيا انتهاكا للقانون الدولي البحري.