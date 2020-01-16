 قوات مشاة البحرية التايوانية تبدأ تدريبات لها في إطار سلسلة من المناورات العسكرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات مشاة البحرية التايوانية تبدأ تدريبات لها في إطار سلسلة من المناورات العسكرية

أ ش أ
نشر فى : الخميس 16 يناير 2020 - 11:12 ص | آخر تحديث : الخميس 16 يناير 2020 - 11:12 ص

بدأت قوات مشاة البحرية التايوانية، اليوم الخميس، تدريبات لها في إطار سلسلة من المناورات العسكرية التي تجريها البلاد، وذلك في أعقاب إعادة انتخاب الرئيسة تساي إنج ون من الحزب الديمقراطي التقدمي.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن المناورات تركز على تحييد التهديدات من مجموعات صغيرة من المهاجمين عن طريق نيران الأسلحة الصغيرة والقتال باليد.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أنه قد تم إجراء تدريبات أخرى، في وقت سابق من هذا الأسبوع، من قبل القوات الجوية التايوانية التي تشهد تحديثا كبيرا، من خلال امتلاك أحدث نسخة من المقاتلات الأمريكية من طراز (إف 16) وغيرها من التقنيات المتقدمة.

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