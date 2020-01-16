عمدة لندن يتبرع لمتحف معسكر أوشفيتز-بيركيناو قبل الذكرى السنوية له

تعهد عمدة لندن صادق خان، أمس الأربعاء، بالتبرع بمبلغ 300 ألف جنيه إسترليني (390 ألف دولار) لمؤسسة أوشفيتز-بيركيناو، وذلك قبيل حلول الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الموت النازي السابق، في لاحق هذا الشهر.

وقال مكتب عمدة لندن إن خان، الذي يخطط لحضور احتفال يوم 27 يناير في بولندا، يأمل أن يساعد التبرع من دار البلدية "في ضمان عدم نسيان أهوال المحرقة".

وكان قد تم إنشاء مجمع المعسكرات من قبل القوات الألمانية المحتلة خلال الحرب العالمية الثانية. حيث تعرض أكثر من مليون شخص، غالبيتهم العظمى من اليهود، للقتل في المعسكرات.