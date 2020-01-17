فشل الجولة الثالثة من الوساطة بين «لوفتهانزا» والمضيفين الجويين بألمانيا

فشلت الجولة الثالثة من محاولات التوصل إلى اتفاق في الصراع الدائر بين شركة طيران لوفتهانزا الألمانية العملاقة وبين نقابة المضيفين الجويين بها، والمعروفة اختصارًا باسم "أوفو".



وقالت النقابة اليوم الخميس عقب مناقشات أجريت مع الوسيطين المعينين ماتياس بلاتسيك وفرانك يورجن فيزه في فرانكفورت إنه لم يتم الاتفاق على حل وسط يحل النزاع.



ولم تذكر تفاصيل أخرى حتى الآن، إلا أن النقابة أعلنت أنه سيتم خلال الأيام المقبلة التطرق لأسباب الفشل والخطوات المقبلة في التعامل مع المشكلة.



وأكدت شركة لوفتهانزا أن المباحثات انتهت بلا نتيجة، مشيرة إلى أن "رفض النقابة مخيب للآمال".



وقال ميشائيل نيجيمان، رئيس شؤون الأفراد والشؤون القانونية في لوفتهانزا إن النقابة تحول دون إيجاد حلول تؤدي إلى وضع سلمي يصب في صالح 22 ألف مضيف جوي في لوفتهانزا، مبينا أن موضوعات الأجور يمكن حلها بصورة عاجلة.



وأضاف نيجيمان قائلا: "في هذا الصدد ما نزال على استعداد للدخول في وساطة مع لجنة المصالحة المقبلة".



وكانت نقابة المضيفين الجويين نظمت إضرابا تحذيريا في النزاع بين النقابة وبين الشركة ثم نظمت موجتي إضراب مرتبتين خلال جداول الطيران المختلفة التي تنظمها لوفتهانزا، ما أدى إلى إلغاء حوالي ألفي رحلة جوية خلال هذا النزاع المتعلق بظروف العمل.



وأدى الخلاف الطويل بين الأطراف المتنازعة حول قضايا الأجور والمعاشات والظروف المصاحبة للعمل إلى مشاكل كان يمكن حلها عبر الوساطة، بحسب رأي الشركة.



ومن بين الأمور العالقة مسألة الشكاوى الشخصية التي تقدمت بها لوفتهانزا ومسؤولية أعضاء مجلس إدارة سابقين وحاليين بالنقابة عن أخطاء تتعلق بحقوق الغير، وكذلك مسألة طرد رئيس النقابة السابق نيكولي باوبليس من العمل لدى لوفتهانزا.