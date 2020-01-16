محافظ الغربية يشهد المباراة النهائية لمسابقة دوري مراكز الشباب

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، المباراة النهائية لمسابقة دوري مراكز الشباب لكرة القدم في نسخته السابعة بين فريقي مركز شباب برما ونظيره شبرانبات المقامة على أرض مركز شباب بسيون.



الجدير بالذكر؛ أن هذه المسابقة تستهدف توطيد أواصر الصداقة بين الشباب وإعلاء قيم التنافس الحر، حيث شارك 24 فريقًا على مستوى إدارات الشباب والرياضة الفرعية على مستوى المحافظة بإجمالي 720 شابًا.



وحضر المباراة أيضاً اللواء مهندس شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والأستاذ أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.



وانتهت المباراة بفوز فريق شبرانبات، وحصوله على المركز الأول بالمسابقة وحصول فريق برما على المركز الثاني.



وسلم محافظ الغربية كأس البطولة لفريق شبرانبات، وكرم الحاصلين على المراكز المتقدمة في المسابقة، مقدماً الشكر لكل من ساهم في إعداد وتنظيم هذه المسابقة التي تعمل على اكتشاف المواهب الرياضية، وتعمق العلاقة بين الشباب وتعمل على استغلال طاقتهم بما هو نافع ومفيد، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد العديد من المسابقات الرياضية في المجالات كافة.