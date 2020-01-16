 تباين آراء طلاب «الثاني الثانوي» حول امتحان الجبر والتفاضل بسبب اختلاف نماذج الأسئلة - بوابة الشروق
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تباين آراء طلاب «الثاني الثانوي» حول امتحان الجبر والتفاضل بسبب اختلاف نماذج الأسئلة

نيفين أشرف
نشر فى : الخميس 16 يناير 2020 - 1:16 م | آخر تحديث : الخميس 16 يناير 2020 - 1:16 م

تباينت آراء طلاب الصف الثاني الثانوي، حول تحديد مستوى امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، بسبب اختلاف نماذج الامتحانات سواء ورقية أو إلكترونية، ولكن كانت الشكوى الأكبر من نصيب طلاب الأدبي.

وقال عدد من طلاب مدرسة السعيدية بالجيزة، إن الامتحان صعب وبه الكثير من الأسئلة المعقدة وخاصة طلاب الأدبي، فيما قال آخرون إن الامتحان بسيط ومعظم الأسئلة كانت مباشرة مع وجود أسئلة بسيطة للمتميزين، وأكد طلاب مدرسة المبتديان بالسيدة زينب أن الامتحان متوسط المستوى تنوعت أسئلته بين السهلة والصعبة.

في حين اختلف طلاب مدرسة الأورمان بالدقي في تحديد مستوى الامتحان، وقالوا: "في اللجنة الواحدة كان هناك أكثر من نموذج امتحان منها السهل ومنها المعقد".

 

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