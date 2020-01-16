تركي آل الشيخ: لم أتصور حجم الجماهيرية «الجارفة» لحماقي وعمرو دياب في السعودية

قال رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، إنه لم يتصور حجم الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها الفنانان المصريان عمرو دياب ومحمد حماقي في السعودية.

وذكر آل الشيخ في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الخميس: "عمرو دياب وحماقي.. أنا أعرف إنهم فنانين كبار، لكن لم أتصور حجم الجماهيرية الجارفة لهم في المملكة العربية السعودية.. كسروا الدنيا في موسم الرياض والميديل بيست.. شابوه لفنانين مصر".

وموسم الرياض، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

بلغت أيام المهرجان المحددة له عند إطلاقه في 11 أكتوبر في العاصمة الرياض، 70 يوما، ثم جرى تمديده بعد وصول عدد الزوار إلى أكثر من 7 ملايين شخص، حيث مُدّدَ في مناطق: ونتر وندرلاند، والمربع، والسفاري، وصحارى الرياض إلى 18 يناير 2020، وفي منطقة الرياض بوليفارد إلى نهاية شهر مارس 2020.

وصل عدد فعاليات المهرجان إلى أكثر من 100 فعالية، توزعت على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع. وقام على تنفيذه 280 شركة سعودية.

أما مهرجان "ميديل بيست" فهو حدث عالمي للموسيقى والفن والثقافة، أقيم لأول مرة في العالم، في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، في الفترة ما بين 19 إلى 21 ديسمبر 2019. استقطب المهرجان خلال 3 أيام أكثر من 400 الف زائر.