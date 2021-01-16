بلومبرج: ارتفاع وفيات لقاح كورونا في النرويج بين كبار السن إلى 29 شخصا

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ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أن النرويج سجلت 29 وفاة بشكل إجمالي بين أشخاص فوق سن الـ75 ممن تلقوا الجرعة الأولى للقاح فيروس كورونا.

وأضافت الوكالة أن ذلك يثير تساؤلات حول الفئة العمرية التي يجب استهدافها في برامج التطعيم الوطنية.

وحتى يوم أمس الجمعة، كان لقاح "فايزر / بيونتيك" هو الوحيد المتاح في النرويج.

ونقلت بلومبرج عن هيئة الأدوية النرويجية أن جميع الوفيات المسجلة تعود لأشخاص من كبار السن ممن يعانون من مشكلات صحية خطيرة.

وأضافت أن "معظم الأشخاص تعرضوا للآثار الجانبية المتوقعة للقاح، مثل الغثيان والقيء والحمى والآثار الموضعية في موقع الحقن".

وكانت شركة فايزر للأدوية قالت في بيان إن "فايزر – بيونتيك" تعمل مع الهيئة التنظيمية النرويجية للتحقق من أسباب تلك الوفيات في النرويج.

وقالت الشركة إن "عددد تلك الوقائع لا يثير القلق حتى الآن وهي ضمن المتوقع".