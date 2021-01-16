محافـظ المنوفية يصرف مكافأة للأطقم الطبية بمستشفى السادات لدورهم البطولي

قرر إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صرف مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه للأطقم الطبية بمستشفى السادات المركزي تقديراً لدورهم البطولي في هذه المرحلة الراهنة لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية لمدينة السادات اليوم لمتابعة تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها نائبه محمد موسى ووكيل وزارة الصحة بالمنوفية الدكتور فيصل جودة ورئيس الوحدة المحلية لمدينة السادات ومدير المستشفى وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وتفقد المحافظ قسم العزل الخاص بمرضى كورونا للاطمئنان على حالتهم الصحية ومدى توافر أسطوانات الأكسجين وعدم وجود عجز بها، كما تابع منظومة الأكسجين ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في التعامل مع مصابي كورونا والحالات المشتبه بإصابتها وكذا المسار الآمن حفاظا على أرواح المواطنين.

ووجه المحافظ رسالة شكر وتقدير للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى لما يقومون به من دور وطني وبطولي في هذه المرحلة الحرجة لتداعيات كورونا، مؤكداً أنهم يؤدون دوراً لا يقل أهمية عن رجال القوات المسلحة ، مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، لافتا إلى اهتمامه بالمنظومة الصحية باعتبارها أولى اهتماماته ولا بد من تطويرها ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.

من جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الدكتور فيصل جودة أنه تم توفير تنك أكسجين جديد بالمستشفى تبرع من أحد رجال الأعمال وجارى تشغيله، وعلى الفور وجه المحافظ بضرورة توفير 5 آلاف لتر أكسجين كشحنة تجريبية لضمان تقديم خدمة جيدة لمصابي كورونا.