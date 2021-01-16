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أفضل لاعب يد في العالم يشيد بإجراءات مصر الاحترازية

علي البحيري
نشر في: السبت 16 يناير 2021 - 1:22 م | آخر تحديث: السبت 16 يناير 2021 - 1:22 م

أشاد ميكيل هانسن نجم منتخب الدنمارك، وأفضل لاعبي العالم في النسخة الماضية من بطولة العالم، بالإجراءات الاحترازية المطبقة في مصر 2021.

وقال هانسن في المنطقة المختلطة لمباراة فريقه ضد البحرين: "عدم حضور الجماهير للمباريات كان القرار السليم في ظل فيروس كورونا".

وأوضح "حتى الآن، الأمور على ما يرام في الفندق، أتفهم أنه من الصعب السيطرة على تلك الأمور. نبقى في الدور الخاص بنا ولا نجازف، ونستمتع بوقتنا معا".
وعن الفوز ضد البحرين 34-20 قال هانسن: "قمنا بعمل جيد، سيطرنا بشكل جيد وكان يوما جيدا بالنسبة لنا".

وشدد "أظن أننا في مستوى عال، هناك ضغط علينا كوننا قادمين للحفاظ على اللقب لكن هناك ستة فرق يمكنها المنافسة. مصر تقدم أداء رائعا حتى في غياب الجمهور، وكذلك النرويج وإسبانيا وكرواتيا وسلوفينيا وألمانيا والسويد. لو لم نكن في 100% من جاهزيتنا، سنعاني".


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