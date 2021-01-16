أصدر مجلس الوزراء، القرار رقم 95 لسنة 2021، بشأن تعيين محمد مصيلحي عضوا بالمجلس الأعلى للموانئ، ممثلا عن غرفة ملاحة الإسكندرية.



ورحب رئيس الغرفة بقرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعيينه في المجلس الأعلى للموانئ؛ بهدف المساهمة في الارتقاء بدور المجلس.



وأكد أن الغرفة تعمل بشكل دؤوب على معالجة التحديات التي يعانى منها المجتمع الملاحى ككل، وليس أعضاء الغرفة فقط، سواء كانت التحديات داخل القوانين التى تمس العاملين فى القطاع أو بعض المعوقات داخل الموانئ المحلية.



ولفت إلى أن مجلس إدارة الغرفة يضم كفاءات ذات خبرات ممتدة تعمل على حل المشكلات التى يعانى منها العاملين فى المجتمع الملاحى.



كما أن وزارة النقل برئاسة الفريق كامل الوزير، تعمل على حل أى مشكلة يعانى منها المجتمع الملاحى، الذى يساهم فى توفير فرص عمل ضخمة على مستوى المحافظات.