ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، في الولايات المتحدة بنسبة 9ر0% اليوم السبت، مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس، ليصل الإجمالي في البلاد إلى 5ر23 مليون إصابة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت هذه الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة لتقل عن متوسط زيادة يومية بنسبة 1ر1% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 92ر2 مليون إصابة، بزيادة 4ر1% عن نفس الوقت في اليوم السابق.

وشهدت ولاية مين زيادة بنسبة 6ر2% في عدد الحالات مقارنة بالوقت نفسه أمس، ليصل المجموع إلى 32 ألفا و781.

وشهدت كاليفورنيا أيضا أكبر عدد من الوفيات تم الإبلاغ عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث فقد 684 شخصا أرواحهم.