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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الأحد، صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر يناير الجاري، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.