 غدا.. بدء صرف المساعدات النقدية لمستفيدي تكافل وكرامة عن شهر يناير - بوابة الشروق
السبت 16 يناير 2021 6:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟
النتـائـج تصويت

غدا.. بدء صرف المساعدات النقدية لمستفيدي تكافل وكرامة عن شهر يناير

وزارة التضامن الإجتماعي
وزارة التضامن الإجتماعي
القاهرة - أ ش أ
نشر في: السبت 16 يناير 2021 - 6:23 م | آخر تحديث: السبت 16 يناير 2021 - 6:23 م

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الأحد، صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر يناير الجاري، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك