الصين تعتزم التبرع بـ500 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا للفلبين

تعتزم الصين التبرع بـ500 ألف جرعة لقاح للفلبين مع تحسن العلاقات بين البلدين بينما تتعاونان في مكافحة فيروس كورونا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



تعهد بذلك وزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم السبت في مانيلا حيث التقى نظيره الفلبيني تيودورو لوسين، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الفلبينية.



وصرح وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوسين بأن التعاون بين بلاده والصين لهزيمة كوفيد-19 عزز العلاقات بين الدولتين.



وقال لوسين في اجتماع مع نظيره الصيني وانج يي في مانيلا اليوم السبت: "تتسم علاقتنا بالدعم المتبادل والثقة المتنامية أكثر من ذي قبل". جاء ذلك قبل التسلم المحتمل للقاحات الصينية الشهر المقبل.



وأضاف: "القتال ضد كوفيد-19 والتقبل العالمي للواقع المحتوم الجديد يدخل مرحلة انتقالية، ببدء حملات التطعيم"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.



ويقوم وانج الذي وصل مانيلا أمس الجمعة، بجولة في جنوب شرق آسيا تستمر أسبوعًا يزور خلالها أيضًا إندونيسيا وميانمار، وهذا هو ثاني لقاء خلال عدة أشهر بين وانج ولوسين الذي زار الصين في أكتوبر.



ووافقت الصين على منحة بقيمة 500 مليون يوان "77 مليون دولار" لتمويل سبل الرزق والبنية التحتية وغيرها من المشاريع في الفلبين، بحسب وزارة الخارجية الفلبينية.



ومن المتوقع أيضًا أن يشهد المسئولان مراسم إطلاق مرفق مقاصة اليوان التابعة لبنك الصين.