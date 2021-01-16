لبنان: عدد الإصابات بفيروس كورونا يصل إلى 249158

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان حتى، اليوم السبت، إلى 249158 بعد تسجيل 5872 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1866 بعد تسجيل 41 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 5872 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة منصرمة، بينها 5861 من بين المقيمين و11 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 249158 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 41 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة منصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 1866 منذ 21 فبراير الماضي.

وبدأ تنفيذ حالة الطوارىء الصحية التي أعلنها المجلس الأعلى للدفاع يوم الخميس الماضي، وتستمر حتى 25 يناير الحالي، لمواجهة انتشار وباء كورونا.

وتضمن قرار المجلس الأعلى للدفاع "منع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس الموافق فيه 14/1/2021 ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين الموافق فيه 25/1/2021".

واستثنى من قرار منع الولوج والخروج إلى الشارع بعض المؤسسات العامة المتعلقة بتسيير أمور الناس اليومية، إضافةً إلى الإعلاميين.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا سجل ارتفاعاً قياسياً خلال الأسبوعين المنصرمين، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين، وبلوغ القدرة الاستيعابية لقسم "كورونا" في بعض المستشفيات حدها الأقصى.

وكان مجلس الوزراء اللبناني، أعلن في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 31/3/2021.