تلقيح أكثر من مليون شخص في ألمانيا ضد كورونا حتى الآن

أعلن معهد روبرت كوخ في ألمانيا، أن عدد من تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في البلاد حتى الآن وبعد أقل من 3 أسابيع من بدء عملية التلقيح بلغ أكثر من مليون شخص.

ووفقا للمعهد فقد حصل مليون 48 ألفا و160 شخصا من سكان ألمانيا على التطعيم حتى يوم أمس الجمعة، وهو ما يعادل 26ر1% من عدد السكان.

وعلى مدار أمس الجمعة تم تطعيم ما لا يقل عن 79759 شخصا، كانت مراكز التطعيم أبلغت بهم المعهد.

ومن المرجح أن تضاف أسماء أخرى لهذا العدد نظرا لتأخير الإبلاغ عن بعض حالات التطعيم التي تمت.

ومن الضروري للحصول على حماية كاملة من الفيروس تطعيم الشخص بجرعة ثانية بعد حوالي 3 أسابيع من الأولى.

ومن الممكن أن تكون القيم المتاحة لسلطات الولايات الاتحادية الألمانية أعلى على المستوى الفردي لكل ولاية على حدة من تلك التي أبلغ عنها معهد روبرت كوخ بكثير، حيث يتم رفع التقارير إلى المعهد في وقت يتأخر نسبيا في بعض الأحيان.

وتم تلقيح حوالي نصف الحاصلين على التطعيم حتى الآن على أساس العمل المهني، وفقا لما يقوله المعهد ويمكن أن يكون هؤلاء مثلا أطباء وممرضات تم تطعيمهم لوجود مخاطر كبيرة بسبب تعرضهم للإصابة بالعدوى خلال العمل، إضافة إلى العاملين بدور رعاية المسنين.

وتم تطعيم معظم الحالات المتبقية بناء على تقدمهم في السن أو أنهم من نزلاء دور رعاية المسنين.