وزير خارجية ألمانيا يحذر الرئيس الجديد لحزب ميركل من معركة انتخابية مبكرة

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الرئيس الجديد للحزب المسيحي الديمقراطي، أرمين لاشيت، من شن حملة انتخابية مبكرة.

وقال ماس في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد: "آمل أن يكون التعاون بين زعيم الحزب الجديد والمستشارة الاتحادية (أنجيلا ميركل) سلس، وألا تكون هناك تنافسية. من المبكر جدا دخول معركة انتخابية".

وذكر ماس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنه سيتعين العمل بشكل موثوق ومشترك في الائتلاف الحاكم لعدة أشهر، خاصة للتغلب على أزمة كورونا، وقال: "هذا ما يتوقعه المواطنون منا، ونحن مسؤولون عن ذلك".

يشار إلى أن الائتلاف الحاكم الألماني يضم التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وتشهد ألمانيا انتخابات تشريعية عامة في الخريف المقبل، والتي ستسفر عن اختيار مستشار جديد خلفا لميركل.