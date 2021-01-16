البرهان: ليس هناك أي جهة دفعتنا لحماية حدودنا

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قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إن القوات المسلحة السودانية تتولى ضبط الحدود مع إثيوبيا لمنع أي تسلل، مشددا على أنه "ليس هناك أي جهة دفعتنا لحماية حدودنا".

وأضاف البرهان في مؤتمر صحفي بالخرطوم أنه ليس هناك أي جهة دفعتنا لحماية حدودنا، وفقا لموقع صحيفة "السوداني".

وأوضح البرهان أن النزاع مع إثيوبيا قديم والجيران اعتدوا على المزارعين السودانيين واستولوا على أراضيهم خلال عقود، معتبرا أن الاعتراف بسودانية المناطق التي انتشر فيها الجيش السوداني مؤخرا يزيل العوائق أمام العلاقات بين البلدين.

وقال البرهان: "نريد حدودا تحفظ لنا حقوقنا والاعتراف بان هذه الأرض سودانية، وهذا حقنا".

وتابع : "متى يتم الاعتراف بأن هذه الأرض سودانية فلا أظن تكون هناك عوائق لعلاقات مع إثيوبيا، ونحن منفتحون على العلاقات مع كل الجيران وخاصة إثيوبيا".

وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني أن سلاح الجيش السوداني موجه للخارج وليس للداخل"، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة السودانية تتولى ضبط الحدود مع إثيوبيا لمنع أي تسلل".

وتابع البرهان: "اتفقنا مع إثيوبيا على ضبط قواتنا المسلحة للحدود لمنع تسرب أي جهة مسلحة".