السودان يقرر إرسال وفد رفيع إلى غرب دارفور لتهدئة الأوضاع

عقد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، اجتماعاً عاجلاً اليوم؛ لمناقشة تطورات الأحداث المؤسفة بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، والتي راح ضحيتها نفر عزيز من أبناء الوطن، والتي اندلعت عقب اعتداء بالطعن على مواطن مما أدى لمقتله، وفوراً اتخذت الجهات الجنائية والعدلية بالولاية إجراءاتها بالتحفُّظ على المتهم وباشرت إجراءاتها القانونية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء السبت، بدأ الاجتماع بالترحُّم على أرواح الضحايا، كما تلقى الاجتماع تنويراً من والي غرب دارفور الأستاذ محمد عبد الله الدومة عن جهود سلطات الولاية لمواجهة الأحداث وتأمين المواطنين، واتخذ عدداً من القرارات لدعم جهود الولاية لتحقيق الأمن والاستقرار وفرض سيادة حُكم القانون

وتقرر في هذا الإطار إرسال وفد عال وبشكل عاجل لمدينة الجنينة برئاسة النائب العام الأستاذ تاج السر الحبر يضم ممثلين لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والعدلية؛ لمتابعة الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الوضع واستعادة الهدوء والاستقرار بالولاية.