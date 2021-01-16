إيران تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا في مارس القادم

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أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، بدء حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 في مارس.

وقال روحاني، عبر التلفزيون الرسمي: "سوف نبدأ التطعيم قبل نهاية العام"، مشيرا إلى السنة الفارسية الجديدة التي تحل في 20 مارس.

وأضاف: "الأطباء والعاملون في مجال الصحة لهم أولوية"، متابعا أن التطعيم سوف يتوسع تدريجيا بعد ذلك.

وأشار إلى أن إيران سوف تستخدم اللقاحات الإيرانية وكذلك الأجنبية خصوصا لقاح "باستور" بدون تقديم المزيد من التفاصيل.

وتتردد تقارير مفادها أن لقاح باستور هو نتاج تعاون كوبي إيراني.

وقالت وزارة الخارجية الكوبية الأسبوع الماضي، إنها سوف تختبر لقاحها "سوبيرانا 02" مع إيران وهو ما أكدته الأخيرة أيضا.

والتقط أشخاص قليلون فقط فيروس كورونا في كوبا، ما يجعل اختبار لقاح لكوفيد-19 صعبا، بينما شهدت إيران بالفعل أكثر من 1.3 مليون إصابة وأكثر من 56 ألف وفاة منذ بدء الجائحة.

ومنع قائد الثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، والبرلمان، استيراد اللقاحات من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بزعم أنها ليست آمنة وأنه يجب ألا تكون إيران معمل تجارب لدواء غير آمن.

غير أن غرفة الأطباء الإيرانية حذر حكومة روحاني من تسييس اللقاح، وطالبت باتخاذ قرارات مستندة إلى أدلة علمية.