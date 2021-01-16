محافظ الدقهلية يرفع الاستعدادات لتقلبات الطقس وسقوط أمطار

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات، وقطاعات المرافق والخدمات، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، وضرورة المراجعه الفورية، لجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تم إقرارها مسبقًا، وذلك تحسبًا لعدم استقرار في الأحوال الجوية.

ويأتي ذلك في ضوء تنويهات هيئة الارصاد الجويه عن توقعات الطقس واحتمالات سقوط أمطار على بعض الأنحاء.

وأشار المحافظ، إلى دعم منظومة النظافة للتصدي لتجمعات مياه الأمطار في موسم الشتاء بـ12 سيارة شفط، وكسح مياه تم توزيعها على المناطق التي تأثرت بتجمعات المطر الكثيرة العام الماضي.

وأضاف أنه تم تشيكل وحدة تدخل سريع بديوان عام المحافظة للتعامل الفوري مع أية أحداث طارئة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى.

ووجه المحافظ إدارة المرور لعمل التحويلات المرورية اللازمة ووفقا للخطة المسبقة، والموضوعة لهذا الغرض وأثناء الاضطرار إلى تحويلات بعض الطرق والشوارع والكباري، بسبب تجمعات الأمطار.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الكهرباء بتفعيل عمل غرف العمليات الفرعيه بالقرى والمراكز والمدن والأحياء والقرى، والربط المستمر والتفاعل الفوري بالإبلاغ لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وسرعة التجاوب الفوري مع أيه بلاغات.

وأشار إلى أهميه مراجعة الطرق الرئيسية داخل وخارج المدن، والتأكد من نظافة وجاهزية بالوعات تصريف الأمطار، وأنها تعمل بكفاءة عالية وتأمين محطات الرفع والمعالجة بالإمداد بالكهرباء من خلال مصادر بديلة، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية المعدات والآلات، وعربات الكسح وطلمبات الشفط بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى والحماية المدنية.

وناشد المحافظ المواطنين أنه في حالة سقوط أمطار عدم الاقتراب من أي مصدر من مصادر الكهرباء (أعمدة الكهرباء والإنارة العامة) المتواجدة بالشوارع والحدائق والنوادي، والمناطق المتضررة من سوء الأحوال الجوية خاصة الموجودة بالقرب من أي تجمعات للمياه.