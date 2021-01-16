هيئة الأسرى تحذر من ارتفاع عدد المرضى بين الأسرى الفلسطينيين

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، من ارتفاع عدد الأسرى المرضى داخل السجون الإسرائيلية إلى 700 مريض، منهم 12 حالة مرضية مصابة بالسرطان.



وأوضحت الهيئة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن العام الماضي شهد وفاة أربعة شهداء؛ نتيجة سياسة الإهمال الطبي بحقهم داخل السجون، وهم: نور الدين البرغوثي، وسعدي الغرابلي، وداوود الخطيب، وكمال أبو وعر.



وأكدت خطورة تفاقم الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان حسين مسالمة (37 عاما) من مدينة بيت لحم، والمتواجد في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، محملة سلطات الاحتلال مسؤولية سياسة الإهمال الطبي المتعمدة داخل سجونها.



وقال المستشار الإعلامي للهيئة حسن عبد ربه لـ"وفا"، "إن الأسير مسالمة المعتقل منذ 2002، حكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما، وكان يعاني قبل عدة أشهر من آلام وأوجاع في البطن، ولكن إدارة السجون لم تكترث له، ما أدى لتفاقم حالته الصحية وتدهورها"، مطالبا المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل للإفراج عن الأسير مسالمة.



وأشار إلى أنه وبعد مناشدات وضغوطات من الأسرى، تم نقله لمستشفى "سوروكا" لإجراء الفحوصات الطبية، ليتبين قبل نحو ثلاثة أسابيع إصابته بسرطان الدم، وتم إعطاؤه جلسة علاج كيماوي، لافتا إلى أن الهيئة تقدمت بطلب عبر دائرتها القانونية لـ "لجنة الإفراج المبكر" التابعة لإدارة السجون، بضرورة الإفراج عنه، نتيجة صعوبة حالته الصحية.