الجهاد الإسلامي الفلسطينية تعلن اختتام وفد من قيادتها زيارة رسمية إلى قطر

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم السبت، أن وفدا من قيادتها اختتم زيارة رسمية إلى قطر استمرت عدة أيام.

وذكرت الجهاد في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن الوفد الذي ترأسه أمين عام الحركة زياد النخالة أجرى عدة اجتماعات مع مسئولين قطريين لتدارس التطورات السياسية في الملف الفلسطيني.

وبحسب البيان: "تم التأكيد على حفظ وحماية حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية، كما تم تناولت المحادثات مساعي تحقيق المصالحة الفلسطينية".

وأكد وفد حركة الجهاد الإسلامي على "ثوابت الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة، وحماية مقاومته المشروعة في وجه الاحتلال الإسرائيلي"، وشكر "اهتمام دولة قطر بالقضية الفلسطينية العادلة".

وأجرى الوفد خلال الزيارة سلسلة اجتماعات "عميقة ومسؤولة" مع قيادة حركة حماس يتقدمهم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس تناولت ملف المصالحة وتحقيق الوحدة.

وبحسب البيان "استعرضت الحركتان مواقف جميع الأطراف بهذا الخصوص وضرورة التمسك بمخرجات اجتماع الأمناء العامين الذي عقد في سبتمبر 2020، وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة الاستهدافات التي تحاول النيل من مقاومة الشعب الفلسطيني وحقوقه".

وتناولت اجتماعات الحركتين "بحث سبل مواجهة سياسات الاحتلال العدوانية وقضايا الاستيطان والتهويد والحصار وضرورة التصدي لها بكل الإمكانيات".

واستعرضت مباحثات الحركتين "تصاعد ظاهرة التطبيع والتحالف الرسمي العربي مع الاحتلال الإسرائيلي"، وتم الاتفاق على "حماية مشروع المقاومة وتعزيز قدراته في مواجهة الاحتلال".