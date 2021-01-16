اتحاد عمال مصر: تصفية شركة الحديد والصلب خطأ كبير من وزارة قطاع الأعمال

قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن عمال مصر يؤيدون تطوير وليس تصفية شركات قطاع الأعمال العام، لأنها تمثل التوازن الحقيقي في المجتمع المصري.

وأضاف وهب الله، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، أن تصفية شركة الحديد والصلب «وصمة عار» لدى وزارة قطاع الاعمال العام، محذرًا المجتمع المصري بأن هذا القرار سيعطي الصلاحية لهشام توفيق بتصفية الشركات كما يريد.

وذكر أن تعديل القانون 185 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام مخطط يجب الانتباه إليه، مضيفًا أن العمال لا بد أن يحافظوا على شركتهم.

ولفت إلى أن رئيس شركة الحديد والصلب الحالي طُلب منه وضع خطة مستقبلية لتطوير الشركة، لكنه فوجئ بقرار التصفية عند عرض الخطة على الجمعية العمومية، متابعًا: «لا يوجد لنا ملاذ سوى الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لحل الأمر، من خلال تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في المشكلة، مؤكدًا أن استقرار الشركة أهم من تأمين الأموال للعمال فيها، باعتبارها تراث للدولة، مثلها كالسد العالي.

وكان القرار الصادر من أيام بتصفية مجمع الحديد والصلب بحلوان، قد أثار حيرة بين الناس واعتراضًا بين المعلقين والأحزاب المستقلة وجانب من الرأى العام.

ودعا محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رؤساء النقابات العامة، إلى عقد اجتماع عاجل لبحث أزمة تصفية شركة الحديد والصلب المصرية.

وأصدرت وزارة قطاع الأعمال العام، بيانا للرد على الانتقادات التي طالت قرار تصفية شركة الحديد والصلب، موضحة الموقف النهائي لشركة الحديد والصلب المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة.

وقالت الوزارة في البيان أن الشركة تم إنشاؤها عام 1954 لاستغلال خامات الحديد في أسوان، وتم بدء الإنتاج عام 1958 بتكنولوجيا ألمانية تعود إلى بدايات القرن العشرين، ثم تطورت في الستينات والسبعينات بتكنولوجيا روسية تعود إلى حقبة الخمسينات، وقد بلغ رأس مال الشركة المدفوع 1.9 مليار جنيه موزعاً على 976872278 سهم بقيمة أسمية للسهم 2 جنيه.

وأوضحت الوزارة، أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب أقرت في 11/1/2021، برئاسة المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية تصفية الشركة بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر ، حيث بلغت الخسائر المرحلة فى 30/6/2020 حوالى 8.5 مليار جنيه.

وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات المعدنية أن الأولوية الأولى هي الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين وإعطاءهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانوناً.