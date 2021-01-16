«البطة سامبا» و«الجميلة والوحش» على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي

بدأ فرع ثقافة الإسكندرية، في تقديم عدد من العروض المسرحية على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، وهي العروض التي تنتجها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

العرض الأول بعنوان "البطة سامبا"، ويرفع الستار في تمام الساعة السابعة مساءً، وهو عرض غنائي استعراضي يعتمد على تقنية المسرح الأسود، وتدور الأحداث فيه حول بطة سوداء اللون تدعى "سامبا" تاهت من والدتها فتذهب للبحث عنها وأثناء رحلتها تمر على بحيرة البط الأبيض اللون وهناك تعاني من التنمر بسبب لونها وتمر بالعديد من الأحداث والشخصيات.

يشارك في أداء أدوار المسرحية الفنانين آمر محمود، نوار سامح، جنا يحيى، فرج علي، آسر محمد، چودي إسلام، حلا هشام، ليلة أيمن، عبدالرحمن محمد، يوسف محمد، يارا فتحي، شهد محمد، حازم أشرف، نور سامح، عمرو رمضان، آدم محمود، غزلانة مصطفى، مهند سامح، غزل أيمن، رقية أحمد، القاسم محمد، خديجة محمد، نورسين حسام، سلمى محمد، غزل محمد، تأليف عبير سعد، ألحان وتوزيع محمد مصطفى، استعراضات مهند مختار، ديكور أماني سمير، إضاءة مصطفى العطار، صوت محمد منصور، مساعد مخرج نورهان محمد، وإخراج رنا بركات.

أما العرض الثاني فهو بعنوان "الجميلة والوحش"، وهو مأخوذ عن قصة الجميلة والوحش والتي تعد واحدة من أجمل وأشهر القصص الخيالية، تتناول كيف يمكن للحب أن يغير البشر للأفضل من خلال قصة الجميلة التي يقوم الوحش بسجنها لاقتحامها الغابة التي يعيش بها، ويقرر كل من الأقزام وحطاب المدينة مساعدتها لفك أسرها.

العرض أداء أحمد مشالي، أسامة ميكي، أمنية عمر، عبدالرحمن يسري، مرام محمد، سلمى إبراهيم، عمرو أسامة، ريتال محمد، حور تامر، نوران محمد، فارس كريم عبدالعزيز، ديمة شريف، باسم صلاح، أحمد تامر، منى مختار، هنا حسين، جنا سعيد، بسنت كريم عبدالعزيز، جنا تامر، أشعار أحمد مشالي وشيماء إبراهيم، موسيقى وألحان محمد شحاته، إعداد وإخراج د.شيماء إبراهيم، ويقام في تمام الساعة الخامسة مساءً.

شهد العروض حضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المخرج المسرحي د. جمال ياقوت، د. نبيلة حسن عميد المعهد العالى للفنون المسرحية بالإسكندرية، والكاتب المخرج المسرحي شريف صلاح الدين، ومن المقرر أن تستمر العروض حتى يوم 18 يناير الجاري.