 بالفيديو.. مشهد أمني غير مسبوق حول مبنى الكونجرس قبل تنصيب بايدن بأيام - بوابة الشروق
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بالفيديو.. مشهد أمني غير مسبوق حول مبنى الكونجرس قبل تنصيب بايدن بأيام

هديل هلال
نشر في: السبت 16 يناير 2021 - 6:05 م | آخر تحديث: السبت 16 يناير 2021 - 6:05 م

عرضت فضائية «CNN عربية» مقطع فيديو يرصد تزايد الإجراءات الأمنية حول مبنى الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير المقبل.

وواصلت العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الجمعة، تعزيز إجراءاتها الأمنية بإغلاق منافذ دخول المعالم الشهيرة، وإقامة نقاط تفتيش على مداخل وسط المدينة استعداداً لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير.

وتشهد مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي دوما إجراءات أمن مشددة بقيادة جهاز الخدمة السرية، إلا أن إجراءات تأمين المراسم هذا العام ستكون أكبر من المعتاد بعدما اقتحم مؤيدو الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس يوم السادس من يناير في محاولة لمنع التصديق النهائي على فوز بايدن.

 


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