أصيب 3 أشخاص بجروح وحروق إثر اشتعال وتفحم سيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من ميدان لبنان إلى الشيخ زايد، قبل نزلة طريق الإسكندرية الصحراوي، بعد منتصف ليل أمس.

وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث وحاولت السيطرة على الحريق ونقل المصابين وانتقل رجال المرور لتسيير الحركة وسحب الكثافات التي ظهرت جراء الحريق، ورفع آثار الحادث.

وكشفت مصادر لـ"الشروق" أن الحادث نتج عن السرعة الجنونية واصطدام السيارة بحاجز خرساني مخصص لحماية الاصلاحات بالطريق ما نتج عنه تهشم السيارة من جانبها الأيمن واشتعال النيران بها وتفتت الحاجز الخرساني على الطريق نتيجة الاصطدام الهائل.

والسيارة من طراز بي إم دبيلو X6 تحمل رقما مميزا " أ س د 1" وأن أحد الركاب خرج من السيارة فور وقوع الحادث والنار ممسكة به وأنقذه المواطنون بالطريق.

تحرر المحضر اللازم وامرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للوقوف علي اسباب الحادث وملابساته.

وتعد اللوحة أ س د 1 من اللوحات التي قامت وزارة الداخلية ببيعها في مزاد علني مؤخرا، ويملكها نجل طبيب جراح شهير.