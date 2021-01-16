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التعليم: تخصيص أول أيام الفصل الدراسي الثاني للاحتفال بعيد الشرطة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نيفين أشرف
نشر في: السبت 16 يناير 2021 - 4:02 م | آخر تحديث: السبت 16 يناير 2021 - 4:02 م

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن تخصيص الدرس الأول في أول أيام الفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء إجازة نصف العام عن الدور البطولي والتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وعممت الوزارة، خطابًا على المديريات التعليمية وجهت فيه بالتنسيق مع مديري الأمن في المديريات التعليمية؛ للإعداد للاحتفال بعيد الشرطة بشكل يليق بأهمية ومكانة هذا اليوم لدى أفراد الشعب المصري والذي يمثل يوم من أيام العزة والكرامة.

وأشارت إلى ضرورة تخصيص فقرات الإذاعة المدرسية خلال اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2020 / 2021؛ لتناول دور رجال الشرطة وبطولاتهم وتضحياتهم من أجل الحفاظ على أمن وسلامة هذا الوطن.

وقررت الوزارة، تكريم الطلاب المتفوقين دراسيا في مختلف المراحل التعليمية من أبناء الشهداء من رجال الشرطة في هذا اليوم.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار استعدادات مصر للاحتفال السنوي بذكرى عيد الشرطة والمخصص له يوم 25 يناير 2021.


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