بطل ألعاب القوى للمعاقين يعرض ميدالياته للبيع لسوء معشيته بالغربية

أقدم عصام جميل الحديدي، بطل الجمهورية في ألعاب القوى للمعاقين لسنوات طويلة ٤٤ عامًا، والحاصل على ٤٦ ميدالية متنوعة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية، على بيع ميدالياته التي حصل عليها طوال مشواره الرياضي.

جاء ذلك على أسرته وبناته الثلاثة؛ لعدم وجود مصدر زرق ثابت له إلى جانب معيشته في مسكن وسط الأراضي الزراعية منعدم من جميع المرافق الحيوية، ولم تصله مياه الشرب أو الكهرباء وتنعدم فيه آدمية الحياة به؛ لأن سقفه من البوص والخشب.

وقال البطل الرياضي، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إنه في فصل الشتاء تتعرض أسرته للأمطار، لكون سقف منزله من البوص إلى جانب الفئران التي تهاجم منزله الغير آدمي، مناشدًا وزارة الرياضة ورجال الأعمال مساعدته لتجهيز مسكنه، حفاظًا على أسرته من التشرد.

ومن ناحيته، أوضح عصام عمارة، عضو مجلس محلي كفر الزيات سابقًا ومن أهالي القرية، أن هذا البطل الرياضي يعد رمزًا رياضيًا للشباب بالقرية والمحافظة، وكان متزوجًا في سكن بالإيجار داخل القرية، وأصبح مهددًا بالطرد لارتفاع الإيجارات مؤخرًا، ولا يمتلك من حطام الدنيا سوى نصف قيراط قام ببنائه منذ سنوات بالبوص والطوب.

وأضاف عمارة أنه قدم طلبًا للتصالح بمجلس مدينة كفر الزيات، ولا يستطيع دفع باقي قيمة التصالح حيث لا يوجد مصدر رزق له سوى راتب ٨٠٠ جنيه فقط يتحصل عليها من أحد الأندية الخاصة بطنطا، ويقوم بالعمل في أعمال البناء ورفع الأسمنت على الرغم من الإعاقة في قدمه، ونناشد محافظ الغربية إعفاءه من قيمة التصالح مراعاة لظروفه وضرورة تدخل التضامن الاجتماعي ورجال الخير والأعمال؛ لإنقاذه وأسرته من التشرد، خاصة وأنه رفض في مشواره الرياضي اللعب باسم إحدى الدول الآسيوية في البطولات الرياضية حبًا لوطنه مصر.